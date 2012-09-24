Календарь 2013 (Греко-римская борьба)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт19 заявок214 просмотров

Требуется сделать календарь на 2013 год с изображением греко-римской борьбы, календарь должен быть гармоничный, красочный, стильный.

Пишите цену и сроки.

13 лет назад
romantruf
Роман 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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