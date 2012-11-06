Верстка дайджеста в inDesign. Срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки185 просмотров

Работа очень срочная!!!

На завтра(28.09) необходимо сверстать корпоративный дайджест.

Исходный вариант есть. Необходимо только в правильном порядке расположить текст и картинки.

Приблизительно 20 страниц + обложка.

Программа - inDesign.

13 лет назад
djanelaevskaja
Евгения 
34 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

iliya_ekamasov
Ак 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
47 отзывов(-2)
13 лет назад
$80
1 день
Работать было приятно. Работа сделана достаточно качественно, а самое главное - быстро, что в принципе и требовалось...

Заявки фрилансеров

iliya_ekamasov
Ак 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
47 отзывов(-2)
13 лет назад