Сделать прайс в формате cdr

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен17 заявок305 просмотров

Имеется свой фирменный стиль, свой (неполный) прайс в екселе и прайс, позаимствованный у конкурентов, откуда нужно взять недостающие цены.

Нужно:

1. Все это дело скомпоновать и сделать аккуратный фирменный прайс

2. Не переводить тексты в кривые, для последующей корректировки

3. Размер а4 + по 2мм под-обрез.

Оплата только в рублях на кошелек вебмани, по курсу веблансера 1:35.

13 лет назад
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Larina_meon
Марина 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Быстро и качественно, сотрудничаем не в первый раз и, надеюсь не в последний.
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

Larina_meon
Марина 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад