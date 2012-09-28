Дизайн визитки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен15 заявок211 просмотров

Необходимо разработать дизайн визитки с 2 сторон.

ТЗ и материалы, скину в личку...

13 лет назад
yka3g
Юрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Работы выполнила качественно и в кратчайший срок... Предоставили 4 варианта визитки на выбор. Всем рекомендую.
Не привередливый заказчик. Приятное и легкое сотрудничество. Желаю успехов в Вашем проекте. Спасибо за работу)

Заявки фрилансеров

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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