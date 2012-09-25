Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн рекламной газеты под ключ (8, 16 полос, цвет 4+4, бумага газетная). Название есть, в личку. Тема: строительство. Рассматриваем долгосрочное сотрудничество, аутсорсинг верстки и разработки рекламных ...
Сделать рекламные модули для журнала
Добрый день!
Необходимо оперативно сделать несколько рекламных модулей.
1. Разворот.
2. Два на 1/3.
3. Полоса.
1. На развороте:
На первой полосе логотип и слоган. (логотип в векторе есть). Но нужно красиво и ярко что бы смотрелось всё. На второй полосе ряд товаров и описания к ним. (фотки товаров большие есть).+ контактный блок.
2. На 1/3 логотип, текстовый блок, фото продукта и анонс.
3. На полосе - логотип, слоган, фотки продуктов, текстовый блок.
Фото продуктов есть, логотип в векторе есть. Примеры предыдущей рекламы есть.
Сделать нужно крайне оперативно.
Пишите цены.
С увжаением.
Заявки фрилансеров
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