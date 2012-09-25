Сделать рекламные модули для журнала

Добрый день!

Необходимо оперативно сделать несколько рекламных модулей.

1. Разворот.

2. Два на 1/3.

3. Полоса.

1. На развороте:

На первой полосе логотип и слоган. (логотип в векторе есть). Но нужно красиво и ярко что бы смотрелось всё. На второй полосе ряд товаров и описания к ним. (фотки товаров большие есть).+ контактный блок.

2. На 1/3 логотип, текстовый блок, фото продукта и анонс.

3. На полосе - логотип, слоган, фотки продуктов, текстовый блок.

Фото продуктов есть, логотип в векторе есть. Примеры предыдущей рекламы есть.

Сделать нужно крайне оперативно.

Пишите цены.

С увжаением.