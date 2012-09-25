Оформить бланк наряда-заказа

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Закрыт6 заявок143 просмотра

Необходимо красиво оформить бланк наряда заказа формата A5. Предполагаю что лучше всего это сделать в векторе. Никакую информацию на бланке не менять просто красиво оформить, может быть закруглить поля, сделать окантовку и т.д. Нужно чтобы бланк выглядел солидно. Логотип можно не вставлять, вставлю сам позднее.

13 лет назад
den114
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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