Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн рекламной газеты под ключ (8, 16 полос, цвет 4+4, бумага газетная). Название есть, в личку. Тема: строительство. Рассматриваем долгосрочное сотрудничество, аутсорсинг верстки и разработки рекламных ...
Оформить бланк наряда-заказа
Необходимо красиво оформить бланк наряда заказа формата A5. Предполагаю что лучше всего это сделать в векторе. Никакую информацию на бланке не менять просто красиво оформить, может быть закруглить поля, сделать окантовку и т.д. Нужно чтобы бланк выглядел солидно. Логотип можно не вставлять, вставлю сам позднее.
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