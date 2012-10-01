Приватно для Сыпляк Алёна (Alenaspl)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка179 просмотров

сделать макет баннера, пакета и наклейки.

13 лет назад
vero_ua
39 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Работа сделана точно в срок и в соответствии с ТЗ.
Всё как всегда хорошо! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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