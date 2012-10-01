Приватно для Сыпляк Алёна (Alenaspl)

Необходимо красиво оформить бланк наряда заказа формата A5. Предполагаю что лучше всего это сделать в векторе. Никакую информацию на бланке не менять просто красиво оформить, может быть закруглить поля, сделать окантовку и т.д. Нужно чтобы ...