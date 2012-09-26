Дизайн подарочного конверта, С4, двусторонний

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт18 заявок178 просмотров

Требуется разработать дизайн подарочного конверта для полиграфии.

Двусторонний. Формат С4 (229 x 324 мм)

В Corel или Adobe Illustrator

Для магазина планшетных компьютеров.

Обязательные элементы:

- логотип

- адрес сайта, контакты

Возможные идеи дизайна:

- Бант

- конверт в виде iPad

- ваши идеи

13 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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