Несколько баннеров больших уличных (EPS, TIF)

Добрый день!

Просьба откликнуться дизайнеров, готовых взяться за несколько срочных работ, которые нужно сделать в выходные. Сам не успеваю!

Банер на улицу: 15х5м

Растяжки: 1.5х26 м, 2.5х48 м

Шрифты, логотипы, исходные фото в хорошем качестве будут предоставлены.

Возможно будут выбраны 2 дизайнера.

Оплата WMR.

Сначала предоставляете превью. После утверждения макета - оплата, потом от вас ссылка на исходники (на файлообменник).

Цену сразу указывайте (примерную) за 1 задание.

Спасибо!