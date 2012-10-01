Требуется дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт29 заявок258 просмотров

Разработка флаеров, листовок, постеров.

С опытом работы.

Ссылка на портфолио обязательна!

13 лет назад
axmetob
40 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров