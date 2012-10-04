Верстка корпоративной визитной карточки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен16 заявок265 просмотров

Требуется сверстать визитную карточку в CRD для группы журналистов.

На двух сторонах данные двух разных СМИ. Мое видение в ворде прилагаю. Логотипы и QR-коды вышлю в JPG.

Оплата 10WMZ.

Спасибо.

Удачи. Ольга

13 лет назад
pred-olga
Ольга 
56 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

husu1988
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена быстро и красиво. Спасибо.
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Заявки фрилансеров

husu1988
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад