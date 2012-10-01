Дизайн меню для детского кафе. Тематика Джунгли.

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Закрыт33 заявки277 просмотров

Нужен дизайн меню для детского кафе.

Дизайн обложки + дизайн внутренней части (2 вида).

Кафе называется Jungle Bar - внутри все сделано в стиле джунглей.

13 лет назад
john84
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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