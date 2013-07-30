Дизайн визитки для печати

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен22 заявки356 просмотров

Необходимо сделать дизайн 2х сторонней визитки интернет магазина сумок: http://topbag.com.ua

Бюджет: 20 долл.

13 лет назад
topbag
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$20
3 дня
Спасибо Антону! Все сделано, как договаривались! Буду рад сотрудничеству, рекомендую!
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад