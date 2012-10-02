Дизайн буклета А4, визитки, наклейки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен9 заявок184 просмотра

Необходимо разработать макет визитки, буклета двухстороннего А4 + наклейка А5.

Все подробности выбранному исполнителю. Жду от Вас сроки и стоимость.

13 лет назад
shandobre
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$110
1 день
Работа достойна вознаграждения. Все выполнено быстро и качественно, буквально любой каприз.
Хороший заказчик, четкое ТЗ. Спасибо за бонус, приятно когда твой труд поощряют.

Заявки фрилансеров

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад