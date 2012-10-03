Разработка листовки А6

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен14 заявок159 просмотров

Необходимо разработать дизайн листовки А6, односторонняя.

Тематика - установка сигнализаций и т. д. на автомобили.

Цена? Сроки?

13 лет назад
Fedia22
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранные исполнители

Olegan_2
Олеган 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$500
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

Olegan_2
Олеган 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад