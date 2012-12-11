Дизайн календаря, блокнота, бумажных пакетов

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен38 заявок249 просмотров

Добрый день, нам требуется ответственный, профессиональный, креативный исполнитель для разработки дизайна фирменных календарей, бумажных пакетов и блокнотов на 2013 год в соответствии с корпоративным стилем компании.

Ждем ваших предложений!

13 лет назад
umsgroup
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$180
5 дней
Спасибо Татьяна за отличное сотрудничество !Ответственный и исполнительный дизайнер, учла все наши пожелания.Работой ,а главное результатом остались очень довольны !Рекомендую !
Отлично поработали. Требования понятные, с оплатой никаких проблем. Сотрудничеством довольна, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад