Требуется хороший дизайн визитки в 2х вариантах за 2 дня.
Дизайн календаря, блокнота, бумажных пакетов
Добрый день, нам требуется ответственный, профессиональный, креативный исполнитель для разработки дизайна фирменных календарей, бумажных пакетов и блокнотов на 2013 год в соответствии с корпоративным стилем компании.
Ждем ваших предложений!
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