Еврофлаер

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок180 просмотров

Срочно нужен макет не сложного флаера, двухстороннего. текст предоставляю.

Макет нужен очень быстро

13 лет назад
vikeshca
43 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Отлично справился с макетом. Со вкусом быстро сделал и терпеливо отнесся ко всем правкам. Очень рекомендую!
Все отлично, рекомендую как надежного заказчика!

Заявки фрилансеров

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад