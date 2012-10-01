Дизайн календарей

Для онлайн сервиса создания фотоальбомов и календарей требуется создать 12 шаблонов календарей.

Нужны 12 шаблонов трех разных типов: квартальник, домик, перекидной.

Подробное ТЗ и спецификацию по подготовке шаблонов будет представлена по запросу.

Все фотографии и арт в календарях должны быть лицензионными.

К работе нужно приступить максимально быстро, deadline 13.10