Дизайн календарей

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт7 заявок221 просмотр

Для онлайн сервиса создания фотоальбомов и календарей требуется создать 12 шаблонов календарей.

Нужны 12 шаблонов трех разных типов: квартальник, домик, перекидной.

Подробное ТЗ и спецификацию по подготовке шаблонов будет представлена по запросу.

Все фотографии и арт в календарях должны быть лицензионными.

К работе нужно приступить максимально быстро, deadline 13.10

13 лет назад
gleb_v
50 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$800
10 дней

Заявки фрилансеров

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад