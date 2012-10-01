Визитка для шинного центра.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт10 заявок278 просмотров

Нужна красивая визитка в cdr для шинного центра. Надо сегодня. Оплата 10$.

13 лет назад
dimas212
Дмитрий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Проект сделан криво, "на коленке", неаккуратно вырезан клипарт, орфографическая ошибка в тексте. Попросил перерисовать - сделал. Но все равно пришлось доделывать самому. Не рекомендую.

Заявки фрилансеров

igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад