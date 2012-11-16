Меню для кафе

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен36 заявок235 просмотров

Требуется разработать меню-буклет для кафе kk-cafebar.ru. Фармат А3 складывающийся в два раза.

Есть готовые фотографии без фона.

Фотографии идут для:

-Хол. закусок

-салатов

-гор.закусок

-паст

-первых блюд

-гор.блюд

Не стоит задача делать супер сложное и навороченное меню. Должно быть просто и со вкусом!

13 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
Выражаю благодарность Татьяне за ее умение и терпение! Меню получилось красивое и качественное. Все корректировки вносились без проблем)
Хорошо поработали, от сотрудничества остались только положительные эмоции. Четкое, понятное ТЗ, конкретные рекомендации. Владимир оплатил работу, несмотря на то, что заказчик умудрился отпечатать тираж с пробного варианта. Думаю это о многом говорит. Спасибо Вам, и надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад