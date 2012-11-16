Меню для кафе

Хорошо поработали, от сотрудничества остались только положительные эмоции. Четкое, понятное ТЗ, конкретные рекомендации. Владимир оплатил работу, несмотря на то, что заказчик умудрился отпечатать тираж с пробного варианта. Думаю это о многом говорит. Спасибо Вам, и надеюсь на продолжение сотрудничества.