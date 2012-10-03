Подготовить рекламный проспекты: А4, полноцвет, 8 полос, от вас оформление + фотографии заданной тематики (автомобильная тематика, подробно изложена в ТЗ) + наш текст. От вас ...
Нужен плакат и перекидной календарь
Из исходных фотографий необходимо сделать плакат для баскетбольной команды. Есть несколько вариантов общекомандного фото. Есть также фотографии каждого игрока по отдельности. Из них надо сделать перекидной календарь на 2013 год.
В аттаче несколько примеров фотографий. Остальные дошлем по факту выбора исполнителя.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен человек хорошо работающий в векторе.Завершен13 лет назад
4 полосник, А-3 формата, 2 цветка.Завершен13 лет назад
Добрый день. До завтра нужно создать дизайн евро-флаера и если есть возможность или выходы на типографию в Киеве - напечатать тираж 1000 штук до пятницы. Есть некоторый разработанный фирменный ...Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт13 лет назад
нужны баннера на капот и бамперы. срок "на вчера" ))Завершен13 лет назад
Срочно нужен макет не сложного флаера, двухстороннего. текст предоставляю. Макет нужен очень быстроЗавершен13 лет назад
- $100
Требуется разработать меню-буклет для кафе kk-cafebar.ru. Фармат А3 складывающийся в два раза. Есть готовые фотографии без фона. Фотографии идут для: -Хол. закусок -салатов -гор.закусок -паст -первых блюд ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужна красивая визитка в cdr для шинного центра. Надо сегодня. Оплата 10$.Закрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек для изготовления дизайна настенного календаря. Нужно будет сделать "шапку" календаря и фон нижней части. Напишите, пожалуйста, сколько это будет стоить, сколько это займет времени, и какие ...Верстка полиграфии29 заявокЗакрыт13 лет назад
Для онлайн сервиса создания фотоальбомов и календарей требуется создать 12 шаблонов календарей. Нужны 12 шаблонов трех разных типов: квартальник, домик, перекидной. Подробное ТЗ и спецификацию по подготовке шаблонов будет представлена по запросу. ...Закрыт13 лет назад