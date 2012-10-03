Нужен плакат и перекидной календарь

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
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Из исходных фотографий необходимо сделать плакат для баскетбольной команды. Есть несколько вариантов общекомандного фото. Есть также фотографии каждого игрока по отдельности. Из них надо сделать перекидной календарь на 2013 год.

В аттаче несколько примеров фотографий. Остальные дошлем по факту выбора исполнителя.

13 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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