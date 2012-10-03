Открытки на НГ 2013

Из исходных фотографий необходимо сделать плакат для баскетбольной команды. Есть несколько вариантов общекомандного фото. Есть также фотографии каждого игрока по отдельности. Из них надо сделать перекидной календарь на 2013 год. В аттаче несколько примеров ...