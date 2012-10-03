Из исходных фотографий необходимо сделать плакат для баскетбольной команды. Есть несколько вариантов общекомандного фото. Есть также фотографии каждого игрока по отдельности. Из них надо сделать перекидной календарь на 2013 год. В аттаче несколько примеров ...
Открытки на НГ 2013
Нужно разработать дизайн открытки (под евроконверт) в подарок клиентам компании. Примеры прошлых дизайнов, элементы корпоративного стиля и необходимые фото предоставим. Отдельные пожелания по дизайну есть, но в целом всё зависит от фантазии исполнителя.
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