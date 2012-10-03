Открытки на НГ 2013

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт24 заявки172 просмотра

Нужно разработать дизайн открытки (под евроконверт) в подарок клиентам компании. Примеры прошлых дизайнов, элементы корпоративного стиля и необходимые фото предоставим. Отдельные пожелания по дизайну есть, но в целом всё зависит от фантазии исполнителя.

13 лет назад
arabella105
Артем 
33 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров