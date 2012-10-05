Рекламный плакат А4

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен31 заявка202 просмотра

Задача: сделать рекламный плакат А4, доставки суши и пиццы, для расклейки в лифтах

13 лет назад
DigitalJam
Максим 
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

lusikkolbaskin
Егор 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
В процессе работы Егор проявил хорошую изобретательность, работа получилась очень качественная, всем доволен, будем сотрудничать
Замечательный заказчик! Получил удовольствием от работы. Хотел бы сотрудничать и далее.

Заявки фрилансеров

lusikkolbaskin
Егор 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад