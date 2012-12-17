Верстка электронной книги

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен19 заявок331 просмотр

Есть примерно 40 страниц текста в ворде. Нужно это превратить в полноценную электронную книгу в формате PDF.

Предварительно нужно сделать/подобрать обложку для нее и красиво отформатировать текст. Подробные детали

доступны по этой ссылке: https://docs.google.com/document/d/1ePTK1NM6jicDghfm9sfBZbZz3PWbLjVpfAoVJ-JrVZI/edit

В своем предложении обязательно покажите 2-3 примера ваших работ вместе с ценой и сроками. Если они нам подойдут, мы с удовольствием изучим ваш профиль полностью. Поэтому не стоит просто давать ссылку на него без какого-либо описания заявки.

12 лет назад
ifsa
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

herroy
Павел 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$150
14 дней
Павел проделал огромный объем работы с книгой, верстка которой была заказана. Все было сделано вовремя. Результат отличный. Именно то, что ожидалось увидеть. Р-е-к-о-м-е-н-д-у-ю.
Интересный заказ, приятное сотрудничество, достойная оплата, уважение. Всё замечательно)

Заявки фрилансеров

herroy
Павел 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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