Верстка электронной книги

Есть примерно 40 страниц текста в ворде. Нужно это превратить в полноценную электронную книгу в формате PDF.

Предварительно нужно сделать/подобрать обложку для нее и красиво отформатировать текст. Подробные детали

доступны по этой ссылке: https://docs.google.com/document/d/1ePTK1NM6jicDghfm9sfBZbZz3PWbLjVpfAoVJ-JrVZI/edit

В своем предложении обязательно покажите 2-3 примера ваших работ вместе с ценой и сроками. Если они нам подойдут, мы с удовольствием изучим ваш профиль полностью. Поэтому не стоит просто давать ссылку на него без какого-либо описания заявки.