Нужно быстро сделать рекламный листок 210*148 (сложенный пополам A4) для 1–4 пунктов ТЗ + 1 лист 210*148 (с двух сторон) для Акции. Заголовок — текст — скриншот с красивым крсочным оформлением. ...
Верстка электронной книги
Есть примерно 40 страниц текста в ворде. Нужно это превратить в полноценную электронную книгу в формате PDF.
Предварительно нужно сделать/подобрать обложку для нее и красиво отформатировать текст. Подробные детали
доступны по этой ссылке: https://docs.google.com/document/d/1ePTK1NM6jicDghfm9sfBZbZz3PWbLjVpfAoVJ-JrVZI/edit
В своем предложении обязательно покажите 2-3 примера ваших работ вместе с ценой и сроками. Если они нам подойдут, мы с удовольствием изучим ваш профиль полностью. Поэтому не стоит просто давать ссылку на него без какого-либо описания заявки.
Выбранный исполнитель
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