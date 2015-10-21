Шаблоны календарей 2013

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен11 заявок286 просмотров

Необходимо создать шаблоны фото-календарей различной тематики и стилей на 2013 год.

Типы календарей: календарь-постер (вертикальный/горизонтальный, формат А4/А3/А2), перекидной (А4/А3, вертикальный/горизонтальный), календарь со стандартным календарным блоком, в котором персонализируется только шапка (форматы 220,300,430 х 300 мм), настольный перекидной календарь (210х100 мм).

Тематики - семейный, детский, природа, школьный, мужской, женский, для мальчика, для девочки, фото киева, фото украина.

Шаблоны будут персонализироваться в онлайне пользователями. Макеты шаблонов необходимо предоставить послойно.

Присылайте ваши предложения с ценами.

13 лет назад
fastprint
Алексей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Irina_Borisova
Ирина 
51 год
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад
$300
10 дней
Качество нормальное.
Хороший заказчик. Понятное задание, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Irina_Borisova
Ирина 
51 год
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад

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