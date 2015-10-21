Есть примерно 40 страниц текста в ворде. Нужно это превратить в полноценную электронную книгу в формате PDF. Предварительно нужно сделать/подобрать обложку для нее и красиво отформатировать текст. Подробные детали доступны по этой ссылке: ...
Шаблоны календарей 2013
Необходимо создать шаблоны фото-календарей различной тематики и стилей на 2013 год.
Типы календарей: календарь-постер (вертикальный/горизонтальный, формат А4/А3/А2), перекидной (А4/А3, вертикальный/горизонтальный), календарь со стандартным календарным блоком, в котором персонализируется только шапка (форматы 220,300,430 х 300 мм), настольный перекидной календарь (210х100 мм).
Тематики - семейный, детский, природа, школьный, мужской, женский, для мальчика, для девочки, фото киева, фото украина.
Шаблоны будут персонализироваться в онлайне пользователями. Макеты шаблонов необходимо предоставить послойно.
Присылайте ваши предложения с ценами.
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