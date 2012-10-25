План эвакуации торгового центра

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Завершен10 заявок178 просмотров

Требуется отрисовать план эвакуации из помещения торгового центра (один этаж состоит из 15 помещений, примерно 800 кв. метров).

План должен быть отрисован в строгом соответствии с ГОСТ Р 12.2.143–2009

В сети Интернет масса примеров его применения, а так же образцов, и уже прорисованных обозначений.

Имеется сканированный план помещения, и старые планы.

Оплата исключительно электронными деньгами. Никаких предоплат.

Исполнитель, который будет назначен на это задание, при грамотном исполнении его, получит заказ еще на 15 планов.

И в принципе мы ищем удаленщика на постоянную работу по данном направлению (10–40 планов в месяц).

Для прорисовски планов эвакуации есть програмный продукт «План эвакуации» (вроде актуальный релиз v. 7.0, но могу ошибаться). Программа лицензируется, есть пробный период, но без поддержки сохранения и печати. На ру-борде можно найти ломанную версию.

Внимание! Так же в сети Интернет попадается якобы кряк на данную программу, при его запуске ничего не происходит, а потом флэш-плейер просит установить обновление, если установите обновление, то поимеете проблемы с компьютером.

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.

ВНИМАНИЕ!

В специальной форме указывайте срок изготовления и стоимость, когда размещаете свое предложение.

13 лет назад
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Sidds
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Замечательно исполнил наш заказ. Главное быстро. Рекомендую.
Отличное ТЗ, все просто и понятно, что нужно заказчику. оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

Sidds
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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