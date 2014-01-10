Sidds

Виталий Sidds

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Фото, лого, полиграфия.

Изучаю дизайн и фотографию. Обработка фотографий; допечатная обработка файлов; верстка книг, журналов, газет; создание визиток, буклетов, банеров и др.

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Отзывы заказчиков
copywritemaster
53 годаМолдова
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Верстка страницы коммерческого предложения
Виталий проявил себя как грамотный и опытный специалист. Задание выполнил в срок даже с учетом корректировки ТЗ.
Спасибо за столь четкое задание и своевременную оплату.
Ответный отзыв
darts44
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Каталог продукции PDF
Отличный специалист, работу всегда доводит до конца!
Спасибо. Хороший заказчик.
Ответный отзыв
RVS08
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Переверстать каталог
прекрасная работа, рекомендую
Хороший заказчик.
Ответный отзыв
First_Top
Илья 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Оформление PDF документа в фирменном стиле
Качественно и быстро. Спасибо, Виталий!
Своевременная оплата + детальное ТЗ + ясное объяснение необходимых доработок. Приятно работать с такими заказчиками.
Ответный отзыв
jumbo
Юрий 
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$280
10 баллов
10 лет назад
План эвакуации колледжа. 19 штук.
Виталий профессионально и грамотно, с соблюдением всех ГОСТов сделал нам этот заказ. Всем рекомендуем данного исполнителя. jumbosic
Быстрая реакция на любые вопросы, которые могли появиться в процессе работы над проектом. Оплата своевременная и в срок. Буду продолжать работу с данным заказчиком.
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
10 отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга