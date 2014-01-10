Фото, лого, полиграфия.
Изучаю дизайн и фотографию. Обработка фотографий; допечатная обработка файлов; верстка книг, журналов, газет; создание визиток, буклетов, банеров и др.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Верстка научного журнала244 просмотра
- Буклет по экопроекту356 просмотров
- Верстка и дизайн коммерческого предложения1360 просмотров
- Верстка и дизайн коммерческого предложения668 просмотров
- Верстка буклета325 просмотров
- Верстка буклета по требованиям и дизайну заказчика324 просмотра
- Обработка студийной фотографии218 просмотров
- Обработка179 просмотров
- Удаление заднего фона168 просмотров
- Обработка и цветовое187 просмотров
- Обрбаотка фотографии224 просмотра
- Обработка ювелирного изделия247 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Виталий проявил себя как грамотный и опытный специалист. Задание выполнил в срок даже с учетом корректировки ТЗ.
Ответный отзыв
Спасибо за столь четкое задание и своевременную оплату.
$150
10 баллов
9 лет назад
Отличный специалист, работу всегда доводит до конца!
Ответный отзыв
Спасибо. Хороший заказчик.
$40
10 баллов
10 лет назад
прекрасная работа, рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик.
$100
10 баллов
10 лет назад
Качественно и быстро. Спасибо, Виталий!
Ответный отзыв
Своевременная оплата + детальное ТЗ + ясное объяснение необходимых доработок. Приятно работать с такими заказчиками.
$280
10 баллов
10 лет назад
Виталий профессионально и грамотно, с соблюдением всех ГОСТов сделал нам этот заказ. Всем рекомендуем данного исполнителя. jumbosic
Ответный отзыв
Быстрая реакция на любые вопросы, которые могли появиться в процессе работы над проектом. Оплата своевременная и в срок. Буду продолжать работу с данным заказчиком.
Верстка полиграфии
10 отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга