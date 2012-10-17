darts44

Сергей darts44

 
40 летРоссия/Ижевск
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

https://www.free-lance.ru/users/zelstor/

ушел в связи с изменением условий работы проекта

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Каталог продукции PDF

    требуется сделать каталог продукции PDF на основе каталога поставщика. необходимо из каталога поставщика убрать "водяные знаки" и удалить некоторые страницы, также оформить каталог в соответствии с фирменным стилем. каталог поставщика: http://www.hogart.ru/files/2303hogart_otoplenie_all_web!.pdf жду от вас условия сотрудничества и ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт на Drupal

    сайт http://otoplenie18.ru/ на друпале. нужен программист со знанием этой cms необходимо будет произвести косметический ремонт- поставить логотип, подвинуть телефоны и пр. а также перенастроить каталог и добавить новые страницы по цене договоримся, сотрудничество периодическое.

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно прилепить фотогалерею

    http://dizelist18.ru/gallery тут нужно прилепить фотогаллерею. изображения очень большие, нужно сделать выбор масштаба как тут http://arsenalagro.ru/catalog_auto/getPartsByModelGroup.php?typeauto=4&amp;mark=25&amp;model=168&amp;group=3 cms самописная на php

    PHP
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайта на cms MadeSimple

    Требуется раздаботка сайта на cms MadeSimple небольшой сайт визитка. каталог реализовывать можно через модуль новости. все остальное просто текст. меню одноуровневое. в правой колонке предусмотреть место под баннер скрин дизайна в приложении схема работы: делаете ...

    Сайт-визитка
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт на cms MadeSimple

    $100

    требуется раздаботка сайта на cms MadeSimple небольшой сайт визитка. каталог реализовывать можно через модуль новости. все остальное просто текст. меню одноуровневое. в правой колонке предусмотреть место под баннер скрин дизайна в приложении схема работы: делаете на своем сервере, проверяю, оплачиваю, ...

    Сайт-визитка
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется написать статьи на сайт

    Требуется написать статьи на сайт. Новый интернет-магазин контактных линз diopter.ru 1. Статьи. должны быть уникальными. по типу статей http://vk.com/netoptika. объем статей 1000-2000 символов + изображения. - 4 шт. 2. переписать статьи Доставка, Оплата, Бонусная программа, Партнерская программа. чтобы ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sidds
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
9 баллов
9 лет назад
Каталог продукции PDF
Спасибо. Хороший заказчик.
Отличный специалист, работу всегда доводит до конца!
Ответный отзыв
gruz0
36 летОАЭ
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Сайт на cms MadeSimple
Сотрудничеством остался доволен.
Все сделано и даже больше. Спасибо, будем обращаться еще!
Ответный отзыв
Gena84
39 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Сайт на Drupal
Всё чётко и вовремя!
Качественно, Быстро, очень доволен работой!
Ответный отзыв
adivlin
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Продвижение интернет-магазина
Отличный заказчик, оплата есть, надеюсь на продолжение работы.
Отлично сработано. Все в топе!
Ответный отзыв
paprika777
Ольга 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Требуется написать статьи на сайт
Очень приятный заказчик. Сергей четко знает, что хочет получить, постоянно на связи, посоветует, ответит на вопросы... к оплате претензий никаких...Словом, один раз сработавшись, очень хочется продолжить сотрудничество. Всем советую.
В таком деле наверное очень часто у клиента бывают замечания, предложения после получения первого варианта статей, но все их Оля учла и все сделала на Отлично! Спасибо, обязательно продолжим сотрудничество.
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