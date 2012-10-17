требуется сделать каталог продукции PDF на основе каталога поставщика. необходимо из каталога поставщика убрать "водяные знаки" и удалить некоторые страницы, также оформить каталог в соответствии с фирменным стилем. каталог поставщика: http://www.hogart.ru/files/2303hogart_otoplenie_all_web!.pdf жду от вас условия сотрудничества и ...
https://www.free-lance.ru/users/zelstor/
ушел в связи с изменением условий работы проекта
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
сайт http://otoplenie18.ru/ на друпале. нужен программист со знанием этой cms необходимо будет произвести косметический ремонт- поставить логотип, подвинуть телефоны и пр. а также перенастроить каталог и добавить новые страницы по цене договоримся, сотрудничество периодическое.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
http://dizelist18.ru/gallery тут нужно прилепить фотогаллерею. изображения очень большие, нужно сделать выбор масштаба как тут http://arsenalagro.ru/catalog_auto/getPartsByModelGroup.php?typeauto=4&mark=25&model=168&group=3 cms самописная на phpСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется раздаботка сайта на cms MadeSimple небольшой сайт визитка. каталог реализовывать можно через модуль новости. все остальное просто текст. меню одноуровневое. в правой колонке предусмотреть место под баннер скрин дизайна в приложении схема работы: делаете ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
требуется раздаботка сайта на cms MadeSimple небольшой сайт визитка. каталог реализовывать можно через модуль новости. все остальное просто текст. меню одноуровневое. в правой колонке предусмотреть место под баннер скрин дизайна в приложении схема работы: делаете на своем сервере, проверяю, оплачиваю, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Требуется продвижение Интернет-магазина в поисковиках Яндекс, google в ТОП10 сайт diopter.ru ключевые слова в пмПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется написать статьи на сайт. Новый интернет-магазин контактных линз diopter.ru 1. Статьи. должны быть уникальными. по типу статей http://vk.com/netoptika. объем статей 1000-2000 символов + изображения. - 4 шт. 2. переписать статьи Доставка, Оплата, Бонусная программа, Партнерская программа. чтобы ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
требуется создание интернет-магазина. дизайн прикреплен. ознакомьтесь, предложите вариант на чем реализовать, сумму и срок. наличие опыта разработки интренет-магазинов обязательно.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад