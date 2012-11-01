Программирование интернет-магазина

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Завершен15 заявок216 просмотров

требуется создание интернет-магазина. дизайн прикреплен.

ознакомьтесь, предложите вариант на чем реализовать, сумму и срок.

наличие опыта разработки интренет-магазинов обязательно.

13 лет назад
darts44
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$300
7 дней
Александр отлично справился с поставленной задачей, вписался в оговоренные сроки. Сделал даже больше чем требовалось. Очень хороший специалист, который не "теряется". Обязательно продолжим сотрудничество!
Ясное понимание конечной цели. Адекватная и оперативная оплата. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад