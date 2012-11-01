Нужно создать сайт наподобие nafanya-express.ru в joo mla сколько будит стоить. [email protected]
Программирование интернет-магазина
требуется создание интернет-магазина. дизайн прикреплен.
ознакомьтесь, предложите вариант на чем реализовать, сумму и срок.
наличие опыта разработки интренет-магазинов обязательно.
Выбранный исполнитель
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