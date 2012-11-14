Simpla 2.1.5 - интеграция HTML-верстки

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен6 заявок180 просмотров

Добрый вечер! Требуется интеграция HTML верстки, главная страница польностью готова, макет прилагаю.

На внутренних страницах все должно быть как на главной, кроме блока контента. Можно взять с дефолнтого шаблона, но поменять цвета под общий стиль и кнопку в корзину.

Прилагаю макет главной, выбранному исполнителю вышлю всю верстку и дам доступ на сервер, при желании.

Так же меню слева надо будет выровнять по левому краю и сделать выпадающие подразделы, на данный момент подразделы просто выведены под заголовком.

Так же стоит обратить внимание на поиск и корзину, DIV постоянно "прибит" к левому краю.

В принципе все, оплата WMR, общение по почте, ICQ (не всегда онлайн)

HTML
13 лет назад
trashpoland
Настя 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

lex_network
Александр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$45
1 день
Отличная работа, все сделано точно в срок!
Заказчик предоставил все необходимые материалы, оплатил работу. Заказчик адекватно относится к возникающим трудностям в процессе сотрудничества. Ответственный заказчик.

Заявки фрилансеров

lex_network
Александр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад