Изменить вид главной страниц: поставит большой баннер и сделать отбор по цвету. Исправить некоторые ошибки в регистрации пользователей :2 раза спрашивает имя, Настроить корзину, сейчас ...
Simpla 2.1.5 - интеграция HTML-верстки
Добрый вечер! Требуется интеграция HTML верстки, главная страница польностью готова, макет прилагаю.
На внутренних страницах все должно быть как на главной, кроме блока контента. Можно взять с дефолнтого шаблона, но поменять цвета под общий стиль и кнопку в корзину.
Прилагаю макет главной, выбранному исполнителю вышлю всю верстку и дам доступ на сервер, при желании.
Так же меню слева надо будет выровнять по левому краю и сделать выпадающие подразделы, на данный момент подразделы просто выведены под заголовком.
Так же стоит обратить внимание на поиск и корзину, DIV постоянно "прибит" к левому краю.
В принципе все, оплата WMR, общение по почте, ICQ (не всегда онлайн)
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