Simpla 2.1.5 - интеграция HTML-верстки

Добрый вечер! Требуется интеграция HTML верстки, главная страница польностью готова, макет прилагаю.

На внутренних страницах все должно быть как на главной, кроме блока контента. Можно взять с дефолнтого шаблона, но поменять цвета под общий стиль и кнопку в корзину.

Прилагаю макет главной, выбранному исполнителю вышлю всю верстку и дам доступ на сервер, при желании.

Так же меню слева надо будет выровнять по левому краю и сделать выпадающие подразделы, на данный момент подразделы просто выведены под заголовком.

Так же стоит обратить внимание на поиск и корзину, DIV постоянно "прибит" к левому краю.

В принципе все, оплата WMR, общение по почте, ICQ (не всегда онлайн)