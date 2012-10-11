Есть сайт с двумя товарами, продажа которых производится через форму. Планируется добавить около 30 позиций. Для этого нужно сделать каталог товаров, и корзину с легким оформлением покупки.
Импорт с 1С (Excel) в VirtueMart
Есть задача по синхронизации товаров с 1 С., а точнее с прайсом которые выгружаеться с 1С
Надо виводить в зависимие товары (http://parfua.com/product/1341), а в 1 с структура товаров другая тоесть нету основного товара , есть только категории. Решил сделать это путем создания из Справочник нового прайса ALL который будет загружаться перед дневным обновлением тоесть создать основные товары (новые), и все зависимые которые по коду есть в базе просто обновлять наличии и цену дневным прайсом (day)
По сути задание стоит обновить прайсом DAY наличие и цену по коду товара, Делал с помощью MY Import , но все збивает в одну категорию. Весь процес описал потому что может у кого есть опыт как сделать другим способом. Бюджет до 50у.е.
примеры прайсов
Справочник- http://yadi.sk/d/CpLqpEdM07Tw6
ALL - http://yadi.sk/d/jjE962rv07U3G
Заявки фрилансеров
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