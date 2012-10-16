Добавить корзину на Virtuemart

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен5 заявок126 просмотров

Есть сайт с двумя товарами, продажа которых производится через форму.

Планируется добавить около 30 позиций. Для этого нужно сделать каталог товаров, и корзину с легким оформлением покупки.

13 лет назад
forest88
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Все сделано в срок и качественно! Ответственный и грамотный исполнитель. Рекомендую!
Моментальная оплата! Чёткие указания! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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