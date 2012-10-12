Разработать интернет-магазин на базе TecDoc

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Закрыт7 заявок216 просмотров

Разработать интернет-магазин автозапчастей.

База данных MySQL (tecdoc)

Узкая специализация по одной группе товаров

Пример: t o r m o z i . u a

Особенности:

Описание, наличие, цены нужно брать с базы другого (моего) магазина.

Предварительно советую взглянуть что такое tecdoc. Потому как база и запросы к ней не самые простые.

Оплата: безопасная сделка либо предоплата с протекцией.

MySQL
13 лет назад
shvedoff
Евгений 
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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