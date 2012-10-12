Нужна переделка витрины для WebAsyst

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки114 просмотров

Эскиз в файле. Для тех кто готов взяться обговорим полное ТЗ.

Webasyst
13 лет назад
doroshenko
Анатолий 
46 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Импорт с 1С (Excel) в VirtueMart

    $50

    Есть задача по синхронизации товаров с 1 С., а точнее с прайсом которые выгружаеться с 1С Надо виводить в зависимие товары (http://parfua.com/product/1341), а в 1 с структура товаров другая тоесть нету основного товара , ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавить корзину на Virtuemart

    $50

    Есть сайт с двумя товарами, продажа которых производится через форму. Планируется добавить около 30 позиций. Для этого нужно сделать каталог товаров, и корзину с легким оформлением покупки.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интернет-магазин одежды и обуви

    $500

    Требуется разработать интернет-магазин под ключ без добавления товаров, домен уже куплен, а именно: 1. Уникальный, интересный дизайн и установка на нормальный, гибкий движок для возможности добавления модулей и дополнительного программирования. Дизайн не требуется очень ...

    Интернет-магазины17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка интернет-магазина на 1С-Битрикс

    Требуется разработка интернет-магазина на 1С-Битрикс "под ключ". Лицензионный ключ есть. Дизайн в стиле "минимализм". Подробные пожелания к дизайну и соответствующие примеры при обсуждении проекта. Без интеграции с 1С. Интересует цена, сроки и Ваша ...

    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин на бесплатной CMS

    $100

    1. Бесплатная cms. 2. Состоит из одной страницы (отправка заказа в слое или отдельной страницей). 3. Простой дизайн по сайту образцу. 4. Юзабельная админка 5. Настраиваемая форма отправления заказа (без регистрации) ...

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Складской учет

    Имеется магазин на опенкарт, хотелось бы организовать складской учет в фирме и синхронизировать с ним. Необходимо это реализовать. Предлагайте варианты и стоимость реализации. 1с не подходит.

    Opencart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание 2-х магазинов без дизайна

    Необходимо создать два интернет магазина с простым функционалом, а именно: - каталог с автоматического генерации файла для Яндекс макета - гибкая настройка доставки и оплаты, вопль до возможности индивидуальной настройки для отдельного товара ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад