Доработать интернет-магазин

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Закрыт5 заявок112 просмотров

Изменить вид главной страниц: поставит большой баннер и сделать отбор по цвету.

Исправить некоторые ошибки в регистрации пользователей :2 раза спрашивает имя,

Настроить корзину, сейчас реализовано криво, и вылезают небольшие ошибки, например не сразу спрашивает адрес доставки.

Настроить вид одного раздела сайта.

Сайт на Joomla+VirtueMart.

Joomla
13 лет назад
natalia00
Наталья 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров