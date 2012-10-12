Нужно создать интернет-магазин

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Закрыт21 заявка196 просмотров

Здравствуйте. Нужен интернет магазин - копия такого http://icolio.com/. Сколько стоит и какие сроки?

13 лет назад
Danil_N_Y
Данил 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров