Разработать интернет-магазин автозапчастей. База данных MySQL (tecdoc) Узкая специализация по одной группе товаров Пример: t o r m o z i . u a Особенности: Описание, наличие, цены ...
Нужно создать интернет-магазин
Здравствуйте. Нужен интернет магазин - копия такого http://icolio.com/. Сколько стоит и какие сроки?
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