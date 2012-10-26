Персонально для Woewudski, доработать 2 магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка99 просмотров

Персонально для Woewudski, доработать 2 магазина на OpenCart.

Описание при личной переписке.

Opencart
13 лет назад
alnikolaev
Александр 
61 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
13 лет назад
$100
2 дня
Огромное спасибо за доработки магазина. Все было быстро и четко. Отличный специалист, знает OpenCart, как свои 5 пальцев. Продолжаем сотрудничество, всем рекомендую!
По работе все было четко обсуждено и расписано, оплата незамедлительна. Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
13 лет назад