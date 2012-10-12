Доработка сайта. Virtuemart

$20
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Закрыт4 заявки144 просмотра

Нужно за сегоня установить на сайт Virtuemart и внести ряд небольших правок.

кто сможет быстро?

13 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров