План эвакуации школы - 12 шт.

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен12 заявок229 просмотров

Требуется отрисовать 12 планов эвакуации из помещения школы. Это все разные этажи. Планы не локальные, а поэтажные.

План должен быть отрисован в строгом соответствии с ГОСТ Р 12.2.143–2009

В сети Интернет масса примеров его применения, а так же образцов, и уже прорисованных обозначений.

Имеется сканированный план помещения, и старые планы.

Оплата исключительно электронными деньгами. Никаких предоплат.

Исполнитель, который будет назначен на это задание, при грамотном исполнении его, получит заказ еще на 15 планов.

И в принципе мы ищем удаленщика на постоянную работу по данном направлению (10–40 планов в месяц).

Для прорисовски планов эвакуации есть програмный продукт «План эвакуации» (вроде актуальный релиз v. 7.0, но могу ошибаться). Программа лицензируется, есть пробный период, но без поддержки сохранения и печати. На ру-борде можно найти ломанную версию.

Внимание! Так же в сети Интернет попадается якобы кряк на данную программу, при его запуске ничего не происходит, а потом флэш-плейер просит установить обновление, если установите обновление, то поимеете проблемы с компьютером.

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.

ВНИМАНИЕ!

В специальной форме указывайте срок изготовления и стоимость, когда размещаете свое предложение.

13 лет назад
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Sidds
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Виталий в очередной раз показал себя весьма компетентным и грамотным исполнителем. Мы с радостью доверим ему и другие наши заказы. Все рекомендую этого исполнителя. jumbosic
Приятно работать с людьми, которые видят, что нужно для выполнения качественной работы. у заказчика хорошее представление о долгосрочной работе и что необходимо дизайнеру для успешного понимания и выполнения задания. продолжим совместную работу.

Заявки фрилансеров

Sidds
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка электронной книги

    Есть примерно 40 страниц текста в ворде. Нужно это превратить в полноценную электронную книгу в формате PDF. Предварительно нужно сделать/подобрать обложку для нее и красиво отформатировать текст. Подробные детали доступны по этой ссылке: ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шаблоны календарей 2013

    Необходимо создать шаблоны фото-календарей различной тематики и стилей на 2013 год. Типы календарей: календарь-постер (вертикальный/горизонтальный, формат А4/А3/А2), перекидной (А4/А3, вертикальный/горизонтальный), календарь со стандартным календарным блоком, в котором персонализируется только шапка (форматы 220,300,430 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Переработать макет сертификата

    Добрый день! Необходимо разработать макет подарочного сертификата. А точней доработать, переделать. Работа срочная. Прикрепил к проекту то что есть сейчас. Разработка в Adobe Illustrator С вас цена. Нужно ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик на постоянную работу

    В издательство на постоянную удаленную работу требуется дизайнер-верстальщик. Верстка и дизайн журнала свадебной тематики, формат А5, 24 полосы. Выход журнала 1 раз в 2 месяца. Требования: -Владение Photoshop, Illustrator, или Indesign, CorelDraw ...

    CorelDRAW
    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флаер

    Нужно быстро сделать рекламный листок 210*148 (сложенный пополам A4) для 1–4 пунктов ТЗ + 1 лист 210*148 (с двух сторон) для Акции. Заголовок — текст — скриншот с красивым крсочным оформлением. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Креативный дизайнер

    $1000

    Срочно требуется хороший специалист по работе с растровой и векторной графикой. Отличное знание графических пакетов: Corel, Illustartor, fireworks, indesign, Photoshop... Творческий подход, креативное мышление, оперативное, качественное исполнение. ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно отпечатать брошюры в Киеве и доставить

    Мне нужно отпечатать в Киеве брошюры и доставить их по определенному адресу. На официальные отношения времени нет - 8 октября брошюры должны быть у нашего партнера. Плачу по безопасной сделке - сразу ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад