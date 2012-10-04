Здравствуйте.

Нужно нарисовать визитку двух стороннюю. Слабо представляю, как это должно выглядеть.

Главное требование - креативность, использование символики сайта, в общем подробности обсудим.

Также, чтобы этот макет я мог выслать на распечатку и не вызвало никаких трудностей.

Описываю, как школьник, ибо нет опыта давать подобные ТЗ.

От кандидатов необходим срок выполнения и стоимость.

Спасибо.