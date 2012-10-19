Разработка упаковки для биокамина

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен17 заявок215 просмотров

Нужно сделать макет упаковки-"кольца", которое надевается на коробку. Фирменный стиль, основная тема есть. Нужно все красиво разместить, подготовить макет к печати.

13 лет назад
jvolkova
Юлия 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$70
3 дня
Разрабатывали с Еленой упаковку для биокамина. Чрезвычайно довольна работой Елены! С первых эскизов попала в точку. Грамотные, лаконичные вопросы, ничего лишнего, все очень профессионально! и красиво :) Большое спасибо, очень рекомендую для работы!
Спасибо Юлии за интересный проект! Очень комфортно было работать: подробное техзадание и пожелания, своевременная оплата, приятное общение. Всем рекомендую Юлию, как отличного заказчика, и буду рада дальнейшему сотрудничеству:)

Заявки фрилансеров

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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