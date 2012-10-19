Разработка упаковки для биокамина

Разрабатывали с Еленой упаковку для биокамина. Чрезвычайно довольна работой Елены! С первых эскизов попала в точку. Грамотные, лаконичные вопросы, ничего лишнего, все очень профессионально! и красиво :) Большое спасибо, очень рекомендую для работы!