Есть каталоги в pdf или в word Нужно заново от рисовать в векторе ,всего их будет 15шт(в 1каталоге по 2странички по А4). Логотип могу предоставить в векторе.
Создание буклета для печати
Необходимо оперативно за 1-2 дня создать дизайн буклета, необходимо предложить внешний вид (есть примерный дизайн), расположить текст.
Верстка должна быть выполнена в AI.
Выбранный исполнитель
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