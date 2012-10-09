Дизайнер для создания Layouts для фотоальбомов

Нужен дизайнер для создание дизайна страниц (layouts) фотоальбомов

Удаленная работа.

Можно как попроектно, так и на зарплату.

Обязательное требование - наличие MACos

т.к. программа, в которой нужно работать, под мак.

Не обязательно знание полиграфии. Досточно чувство стиля, работы с фотографиями.

Рабочий день плавающий. Но обязательно во время работы находится в ICQ/Skype, быть доступным.

ЗП - первый месяц 800, второй 1000, третий 1200$