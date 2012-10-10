Отредактировать PDF каталог

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  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт15 заявок166 просмотров

60 страниц, включая обложку и рубашку.

Что сделать:

На обложке заменить логотип.

На каждой странице в шапке заменить - лого и реквизиты.

13 лет назад
gudi
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров