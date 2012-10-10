Требуется обработать 18 цветных фотографий и сверстать брошюру А5, 48 полос по шаблону. Только Москва и МО.
Преподаватель по курсу "Компьютерная графика"
В компьютерном Учебном центре «БЕЙСИК» открыта вакансия преподавателя по курсу «Компьютерная графика и верстка».
Условия:
График работы – свободный (можно выбрать любое время с 9:00 до 21: 00 ).
Мини группы (от 1 до 5 человек).
Отличное знание программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator , CorelDRAW, Adobe InDesign
Опыт преподавания обязателен.
Обязанности:
Обучение слушателей согласно программе Учебного центра.
Программа на сайте http://www.basic.com.ua/course.php?course=182
Работа у нас - это ряд преимуществ:
- Свободный график.
- Профессиональное развитие.
- Стабильная оплата.
Резюме высылать по E-mail : [email protected]
В теме письма обязательно указывать РЕЗЮМЕ на вакансию: Преподаватель по курсу Компьютерная графика и верстка».
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Учебный центр "БЕЙСИК" (компьютерные курсы в Киеве) - является одним из ведущих центров, специализирующихся на обучении и повышении квалификации IT-специалистов - http://www.basic.com.ua
12 лет профессионального обучения.
Более 30 тыс. слушателей. On-line сертификация. Сертификат, On-line сертификация. Профессиональные преподаватели.
Адрес: г. Киев, м. Печерска, ул.Щорса 31, оф.220.
Основные направления:
- Курсы для пользователей
- Курсы по ремонту и настройке ПК
- Курсы Apple Macintosh
- Курсы СУБД - Microsoft Access, MySQL
- Курсы по бухгалтерии, 1С
- Курсы компьютерной графики и верстки Adobe Photoshop, Adobe Illustrator , CorelDRAW ,Adobe InDesign.
- Курсы 3D-моделирования и проектирования - Autodesk 3D Studio Max, Autodesk AutoCAD , Graphisoft ArchiCAD
- Курсы по WEB – технологиям - Создание сайта: веб - дизайн, верстка, продвижение,
- Поисковая оптимизация SEO, продвижение сайта в сети Интернет, Веб – маркетинг
- Курсы программирования – PHP, JavaScript, Java , Visual Basic for Application (VBA)
- Курсы администрирования сетевых операционных систем на основе Unix, MS Windows Server
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