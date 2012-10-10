Преподаватель по курсу "Компьютерная графика"

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В компьютерном Учебном центре «БЕЙСИК» открыта вакансия преподавателя по курсу «Компьютерная графика и верстка».

Условия:

График работы – свободный (можно выбрать любое время с 9:00 до 21: 00 ).

Мини группы (от 1 до 5 человек).

Отличное знание программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator , CorelDRAW, Adobe InDesign

Опыт преподавания обязателен.

Обязанности:

Обучение слушателей согласно программе Учебного центра.

Программа на сайте http://www.basic.com.ua/course.php?course=182

Работа у нас - это ряд преимуществ:

- Свободный график.

- Профессиональное развитие.

- Стабильная оплата.

Резюме высылать по E-mail : [email protected]

В теме письма обязательно указывать РЕЗЮМЕ на вакансию: Преподаватель по курсу Компьютерная графика и верстка».

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Учебный центр "БЕЙСИК" (компьютерные курсы в Киеве) - является одним из ведущих центров, специализирующихся на обучении и повышении квалификации IT-специалистов - http://www.basic.com.ua

12 лет профессионального обучения.

Более 30 тыс. слушателей. On-line сертификация. Сертификат, On-line сертификация. Профессиональные преподаватели.

Адрес: г. Киев, м. Печерска, ул.Щорса 31, оф.220.

Основные направления:

- Курсы для пользователей

- Курсы по ремонту и настройке ПК

- Курсы Apple Macintosh

- Курсы СУБД - Microsoft Access, MySQL

- Курсы по бухгалтерии, 1С

- Курсы компьютерной графики и верстки Adobe Photoshop, Adobe Illustrator , CorelDRAW ,Adobe InDesign.

- Курсы 3D-моделирования и проектирования - Autodesk 3D Studio Max, Autodesk AutoCAD , Graphisoft ArchiCAD

- Курсы по WEB – технологиям - Создание сайта: веб - дизайн, верстка, продвижение,

- Поисковая оптимизация SEO, продвижение сайта в сети Интернет, Веб – маркетинг

- Курсы программирования – PHP, JavaScript, Java , Visual Basic for Application (VBA)

- Курсы администрирования сетевых операционных систем на основе Unix, MS Windows Server

3ds MaxArchiCADAutoCADCorelDRAWJavaJavaScriptMySQLPHPVBA
13 лет назад
resumebasic
46 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

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