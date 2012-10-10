Разработка дизайна квартального календаря

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт25 заявок193 просмотра

Разработать дизайн квартального календаря (шапка и нижняя плашка)

13 лет назад
AlexIlinich
Александр 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров