Макет газеты. Приватно для Пилия Наталия (Pi_Na)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка160 просмотров

4 полосник А-3

13 лет назад
vero_ua
39 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$25
2 дня
Все быстро и четко выполнено.
Довольна выстроенным сотрудничеством: четкое задание и мгновенная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад