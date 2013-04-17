Редактирование файла Adobe inDesign

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки119 просмотров

Есть файл адобе индизайн и файл в пдф с прикрепленными картинками.

Надо проверить всю информацию что б каталог качественно получился в печати.

15 страниц всего в каталоге.

Нужно в ближайшие несколько часов это сделать.

Пишите примерную стоимость в заявку.

13 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Adam_Selen
Адам 
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Adam_Selen
Адам 
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад