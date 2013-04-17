Редактирование файла Adobe inDesign

Есть файл адобе индизайн и файл в пдф с прикрепленными картинками.

Надо проверить всю информацию что б каталог качественно получился в печати.

15 страниц всего в каталоге.

Нужно в ближайшие несколько часов это сделать.

Пишите примерную стоимость в заявку.