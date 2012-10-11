Предлагаю создать эффектный постер для календаря на 2013 год.

Требования типографии такие: Постер — 297х220 мм, вылеты за обрез по 3 мм, снизу надписи поднять на 1см, чтобы пружина не задела. Разрешение — 300 точек.Макет в Кореле, Иллюстраторе, Фотошоп

Сведения об организации, логотип и квадратный код — в приложенных файлах.

Оплата в WMZ или WMR.

Удачи. Ольга