Есть файл адобе индизайн и файл в пдф с прикрепленными картинками. Надо проверить всю информацию что б каталог качественно получился в печати. 15 страниц всего в каталоге. Нужно ...
Отрисовка макета визитки в векторе
Описание - во вложении; обсуждение, подробности - уже с исполнителем.
Выбранный исполнитель
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