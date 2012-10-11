Отрисовка макета визитки в векторе

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт16 заявок216 просмотров

Описание - во вложении; обсуждение, подробности - уже с исполнителем.

13 лет назад
TTW
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад